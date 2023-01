Finnair étend encore son réseau sur l’été prochain

Article publié le 24 janvier 2023 par David Dagouret

La compagnie finlandaise proposera plus de 72 destinations dès l'été 2023.

Finnair étoffe encore son programme de vols pour l’été 2023 au départ de son hub d’Helsinki. La compagnie desservira 56 destinations européennes, 5 destinations américaines et 11 destinations en Asie et au Moyen-Orient.



Depuis la France

Finnair propose 3 vols quotidiens depuis Paris-CDG ainsi que 5 vols hebdomadaires depuis Nice-NCE vers Helsinki.



Vers l'Asie et les Etats-Unis

Les vols européens de la compagnie aux destinations long-courriers comme les vols en provenance d’Europe connectent vers les destinations asiatiques – Tokyo, Osaka, Shanghai, Hong Kong, Soul, Singapour, Bangkok, Delhi, Mumbai ou encore Tel Aviv, ainsi que vers les États-Unis – Dallas, Chicago, Los Angeles et New York.



En Europe

Finnair lance également de nouvelles destinations sur son réseau européen pour la saison d'été 2023. La compagnie desservira plus de 50 destinations en Europe et vient d'ajouter des fréquences vers plusieurs capitales telles que Berlin, Copenhague, Vilnius et Riga. Finnair dessert la plupart des capitales européennes au moins deux fois par jour.



La compagnie lancera Bodø et Milan-Linate (en plus de la desserte de l’aéroport Malpensa à Milan) et reprendra sa desserte de Ljubljana cet été.

