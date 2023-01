French bee recrute des PNC à La Réunion

Article publié le 19 janvier 2023 par David Dagouret

La compagnie organisera deux sessions de recrutement à Sainte-Clotilde.

French bee la compagnie du groupe Dubreuil organisera deux sessions de recrutements de PNC les 25 et 26 janvier 2023 à La Réunion. Les postulants devront parler couramment l’anglais et justifier d’une expérience en relation clients de 6 mois minimum. Les profils recherchés sont des personnes majeures, inscrites à Pôle Emploi et non titulaires du CCA (Cabin Crew Attestation) dans le cadre d’un contrat de professionnalisation de 12 mois en vue de l’obtention du CQP PNC. Le 26 janvier 2023, French bee accueillera également les candidats titulaires du CCA en vue d’embauches dans le cadre de contrats en CDD.

Informations pratiques :