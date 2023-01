Le SW-51 Mustang la réplique du mythique warbird

Article publié le 28 janvier 2023 par David Dagouret

Le SW-51 Mustang est une réplique exacte du légendaire P-51 Mustang. Cet appareil était anciennement commercialisé sous le nom de FK-Lightplanes FK51 Mustang initialement produit par FK-Lightplanes de Krosno, en Pologne. Après que FK-Lightplanes a cessé sa production, le modèle a été construit par ScaleWings. La conception du premier SW-51 date de 2013 qui a été créé par l'ingénieur Hans Schwoeller, un ancien développeur de modèles RC. Bien que l'entreprise Scalewings soit principalement allemande, la production de composants (et l'assemblage d'avions) se fait toujours en Pologne et précisément à Krosno.

L'avion a volé pour la première fois en octobre 2014.

Le SW-51 est une réplique identique à 70 % de l'avion original, mais ce SW-51 est réalisé entièrement en carbone. Le fabricant a fait en sorte que l'avion soit aussi semblable que possible à l'original, jusqu'à la finition métallique simulée, les rivets et autres détails.

Côté moteur, cet avion n'a pas pu être équipé d'un moteur Merlin V-12, mais il est équipé d'un moteur Rotax 915iS Turbocompressé couplé à une hélice quadripale à pas variable. ScaleWings a précisé qu'elle était satisfaite du Rotax, mais elle réfléchie à installer un moteur plus gros et plus puissant. L'hélice possède 4 pales tout simplement, car le Mustang P-51 a besoin de 4 pales. Certains diront, mais le son du moteur Merlin dans tout ça. Et bien Scalewing a jouté un système de sonorisation de 2000 watts qui fournit un son du moteur Rolls-Royce Merlin, mais aussi un générateur de fumée pour la simulation de fumée du démarrage.

Bien que le P-51D n'est pas censé avoir deux sièges, mais le SW-51 Mustang est bien un biplace avec des commandes complètes même à la place arrière (copilote ou passager). Les chasseurs d'origines de la Seconde Guerre mondiale étaient bien monoplaces, mais il faut préciser que la plupart des P-51 volants ont été modifiés avec un siège arrière. La verrière du SW-51, quant à elle, glisse vers l'arrière et permet de voler lorsqu'elle est ouverte. La verrière se bascule également vers le côté pour permettre au passager d'accéder à l'appareil.

Le SW-51 Mustang est équipé d'un cockpit en verre Garmin G3X combiné à des jauges analogiques classiques, d'un système de sauvetage balistique (Galaxy GRS) en option, un train rentrant électrique et un parachute de cellule (option).

Aeroweb-fr.net a pris contact avec la société Scalewing et cette dernière nous a précisés qu'une version ULM du SW-51 MUSTANG répondant aux exigences françaises n'est actuellement pas disponible. La société allemande se concentre sur l'avion de construction expérimentale amateur, testé à +6 / -4 g avec une MTOW de 800kg.

Les caractéristiques et processus de conception de ce SW-51 Mustang correspondent à la réglementation EASA CS-23 de l'EASA pour une aviation entièrement certifiée.

Deux versions sont vendues par ScaleWings et les prix sont les suivants :

Kit de construction rapide : 225 000 USD

Prêt à voler" : à partir de 395 000 USD

Spécifications :

Envergure des ailes : 7,9 m

Longueur : 6,88 m

Hauteur : 1,97 m

Surface de l'aile : 11 m²

Vne : 216 kts (400 km/h)

Max. Chargements : +6/-4 g

Réservoirs de carburant : 2 x 50 l

Le SW-51 Mustang sera présent au salon Aero Friedrichshafen en Allemagne, du 19 au 21 avril prochain, mais également en France lors du meeting Air Legend de Paris-Villaroche à Melun du 09 et 10 septembre 2023.