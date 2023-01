Les nouvelles cabines long-courrier d’Air France s’envolent pour la première fois

Article publié le 24 janvier 2023 par David Dagouret

Les premières destinations proposées cet hiver sont New York-JFK, Rio de Janeiro et Dakar.

Le 20 janvier 2023, le premier Boeing 777-300 ER doté des toutes dernières cabines de voyage long-courrier d’Air France s’est envolé au départ de Paris-Charles de Gaulle vers New York-JFK. Baptisé « Fontainebleau », cet appareil a desservi ensuite l’aéroport de Rio de Janeiro (Brésil) le 21 janvier dernier et Dakar (Sénégal) le 22 janvier.

La poursuite du réaménagement de 12 Boeing 777-300 ER de la flotte long-courrier d’Air France permettra d’offrir progressivement plus de vols équipés de ces nouvelles cabines vers ces trois premières destinations au cours de l’hiver, puis d’élargir ce réseau au cours de l’année.

En cabine Business (48 sièges), cet appareil dispose d’un nouveau fauteuil. Celui-ci reprend le concept des 3 « F » : Full Flat, il se décline en véritable lit plat de près de 2 mètres ; Full Access, chacun dispose d’un accès direct à l’allée et Full Privacy, pour une intimité optimale. Une nouvelle porte coulissante permet de privatiser totalement son propre espace, préservé ainsi du reste de la cabine. Pour plus de proximité lors des voyages à deux, les sièges situés au milieu de la cabine disposent désormais d’une paroi centrale pouvant s’abaisser simplement. Le fauteuil dispose également d’un large écran antireflets Haute Définition 4K de 17,3 pouces, doté d’un casque réducteur de bruit, d’une nouvelle connexion Bluetooth permettant d’utiliser ses propres écouteurs et de multiples prises.

En cabine Premium Economy (48 sièges), Air France introduit son tout dernier modèle de type « recliner » (siège inclinable), déjà proposé sur son Airbus A350. À bord, chacun bénéficie d’un espace de 96 cm pour étendre ses jambes. Les mousses d’assise ont été retravaillées et le tissu à chevrons bleu marine apporte davantage de moelleux. Le dossier s’incline jusqu’à 124 degrés et a été élargi pour proposer plus d’intimité. Un casque réducteur de bruit s’y intègre avec harmonie pour une utilisation simple à tout moment du voyage. Prises USB A et C complètent l’ensemble.

En cabine Economy (273 sièges), Chacun dispose d’une large assise de 43 cm, d’une inclinaison de 119 degrés et d’un espace de 79 cm pour les jambes. Le dossier du siège est ergonomique et offre un maintien latéral renforcé. Un port USB A est aussi disponible.

Ces deux cabines offrent un large écran 4k Haute Définition de 13,3 pouces équipé de Bluetooth.









