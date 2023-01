Reprise de la livraison d'avions de combat Rafale au ministère des Armées

Article publié le 13 janvier 2023 par David Dagouret

La Direction générale de l’armement (DGA) a réceptionné le 29 décembre 2022 le Rafale biplace « B359 » sur le site de Dassault Aviation à Mérignac (Gironde).

L’avion de combat Rafale est un programme d’armement du ministère des Armées conduit par la DGA, selon un développement par standards successifs, au profit de l’armée de l’Air et de l’Espace et de la Marine nationale. À ce jour, depuis 1993, 192 Rafale ont été commandés par la DGA au groupement d’intérêt économique Rafale (constitué des sociétés Dassault Aviation, Safran et Thales), dont 152 déjà livrés avant la livraison du B359.

Le 152e avion, le Rafale biplace B358, avait été livré à l’armée de l’Air et de l’Espace en novembre 2018. Depuis, les livraisons pour la France ont été interrompues au profit d’une fabrication exclusive au profit des clients export du Rafale.

Le Rafale biplace B359 est le premier avion d’un lot de 40 avions qui sera livré d’ici fin 2025, tous destinés à l’armée de l’Air et de l’Espace à l’exception du dernier destiné à être transformé en avion banc d’essais au profit des essais de développement. Ce lot de 40 avions inclut 12 aéronefs, commandés début 2021 afin de remplacer 12 Rafale vendus d’occasion à la Grèce.

Le Rafale B359 a été réceptionné au standard F3R, celui de toute la flotte Rafale actuellement en service dans les armées françaises. Cependant, par rapport aux appareils en service, il intègre aussi des évolutions matérielles et logicielles, directement issues de développements réalisés dans le cadre de l’export. Le Rafale B359 servira à l’implémentation du standard F4.1**, actuellement en cours d’approbation par l’autorité technique de la DGA dans la perspective de son début de déploiement dès 2023.

