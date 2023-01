Sikorsky livre le 5 000e Hawk

Article publié le 27 janvier 2023 par David Dagouret

Sikorsky célèbre son 100 e anniversaire cette année.

Sikorsky, une société de Lockheed Martin a annoncé la livraison du 5 000e exemplaire de son hélicoptère black Hawk. L'appareil un UH-60M Black Hawk a été reçu par l'armée américaine.



Les clients du monde entier dépendent de la plate-forme Black Hawk et de ses dérivés, notamment les hélicoptères d'opérations maritimes MH-60R/S, les hélicoptères multimissions MH-60T, les hélicoptères de sauvetage HH-60W et les Black Hawk S-70 construits à l'étranger, y compris le FIREHAWK de base, qui ont tous prouvé leur polyvalence et leurs capacités dans un éventail de missions difficiles.



La main-d'œuvre de Sikorsky fabrique la dernière génération d'avions Hawk construits à Stratford, et il existe une forte demande internationale pour le Sikorsky S-70 Black Hawk, fabriqué par l'usine PZL Mielec de Lockheed Martin en Pologne. Plus de 35 clients internationaux exploitent le Black Hawk.



Sikorsky célèbre son 100 e anniversaire cette année. La société a été créée en 1923 et rachetée en 2015 par le groupe lockheed Martin.

Paul Lemmo, président de Sikorsky a déclaré : "Sikorsky, en tant que société, a été forgée par le Black Hawk. Le Black Hawk et ses variantes sont à la hauteur lorsque la fiabilité et les performances ne sont pas négociables. Les appareils Hawk continuent de démontrer leur polyvalence et leur état de préparation grâce aux dernières avancées technologiques et aux investissements continus des États-Unis et du monde entier dans l'appareil."

Sur le même sujet