Tecnam Aircraft annonce la nomination d'un distributeur exclusif pour le Canada

Article publié le 5 janvier 2023 par David Dagouret

Aviation Unlimited a été choisi comme distributeur exclusif pour les ventes et le service pour le Canada.

Tecnam Aircraft a annoncé la nomination d'Aviation Unlimited comme distributeur exclusif pour les ventes et le service pour le Canada.

Aviation Unlimited offrira la gamme complète des produits Tecnam des avions certifiés monomoteurs aux bimoteurs. Le premier appareil à être commercialisé au Canada sera le P2006T MkII. Le Tecnam P2006T MkII est un avion bimoteur, équipé de deux moteurs Rotax 912S3, à quatre places avec un train d'atterrissage entièrement rétractable.

Isaac Capua, vice-président d'Aviation Unlimited a déclaré : "Aviation Unlimited est fière d'être une entreprise familiale spécialisée dans les avions de haute performance, techniquement avancés et pilotés par leurs propriétaires. La marque Tecnam incarne toutes ces caractéristiques et elle est l'une des plus innovantes sur le marché. Nous croyons que le moment est venu d'aligner les mesures et de reconquérir le marché canadien."

David Copeland, directeur des ventes de Tecnam US a déclaré : "L'arrivée d'Aviation Unlimited est la clé de notre croissance au Canada et en Amérique du Nord, du soutien de nos clients existants et de l'accroissement de la notoriété de nos appareils "





Sur le même sujet