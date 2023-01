Volotea et Air Nostrum investissent dans Dante Aeronautical

Article publié le 17 janvier 2023 par David Dagouret

Les deux compagnies aériennes investissent ainsi dans un vol sans émission de Co2.

Volotea et Air Nostrum ont annoncé l'acquisition d'une participation minoritaire dans Dante Aeronautical (Dante), devenant ainsi le premier investisseur stratégique de la start-up aéronautique.

L’activité de Dante se concentre sur la transformation d’avions à combustion existants en avions électriques, afin de permettre un modèle de vol rentable, financièrement viable et 0 émission pour les opérateurs de l’aérien.

Ce nouvel accord permettra aux compagnies aériennes de prendre une position d'investissement similaire dans Dovetail Electric Aviation (Dovetail), la société basée en Australie et liée à Dante. Dovetail et Dante ont récemment commencé à lever des capitaux - en phase de démarrage -, et au moins deux investisseurs stratégiques supplémentaires se sont joints au tour de table.

Dovetail et Dante font entrer l'industrie de l'aviation régionale et générale dans une nouvelle ère durable en permettant aux opérateurs aériens d'effectuer des vols régionaux commercialement viables dans des avions électriques sans émission. Ces dernières travaillent en étroite collaboration et sont en passe de certifier une nouvelle technologie innovante qui convertira un Cessna Caravan à moteur à combustion en un avion électrique alimenté par batterie, pour un vol en 2025. De nombreux types d'avions sont également à suivre, y compris des variantes d'avions à hydrogène.

L'investissement d'Air Nostrum et de Volotea dans Dante et Dovetail fait suite aux récentes annonces de rapprochement avec d'autres opérateurs du marché de l'aviation, tels que MONTE, qui loue des avions écologiques, et Regional Express (Rex) Airlines, la plus grande compagnie aérienne régionale d'Australie.

MONTE s'est récemment engagé à acheter 50 conversions d'avions auprès de Dovetail, en particulier des avions Cessna Caravan alimentés par batterie et des avions Beechcraft King Air fonctionnant à l'hydrogène.

