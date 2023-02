Air France arrive sur WhatsApp

Article publié le 3 février 2023 par David Dagouret

Air France propose sur WhatsApp un nouveau canal d’échange avec ses clients, disponible 7 jours sur 7 dans 22 pays et en 4 langues (français, anglais, italien, portugais/brésilien).

Les fonctionnalités de messagerie instantanée transforment les interactions entre les personnes et les entreprises, et avec 2 milliards d'utilisateurs quotidiens, WhatsApp est un mode de communication de plus en plus commun. Déjà présente sur plusieurs plateformes sociales et de messagerie instantanée, notamment Facebook Messenger, Air France poursuit ainsi le renforcement de sa relation commerciale et la proactivité de son service client.

Stéphanie Charlaix-Meyer, directrice Service au Client Air France-KLM a déclaré : "Nous nous réjouissons de constater que ce nouveau canal a immédiatement rencontré un vif succès : il s’agit désormais du deuxième point de contact digital d’Air France. Cette popularité confirme la stratégie de proximité adoptée par Air France en matière de service client, stratégie que nous allons continuer à déployer sur d’autres marchés."

Nicolas Farin, Responsable de WhatsApp Business pour l’Europe / Moyen-Orient / Afrique, a déclaré : "Nous sommes fiers de connecter Air France avec à la fois des clients nouveaux et existants via l'un de leurs canaux de communication les plus utilisés. Nous espérons que ce partenariat continuera à améliorer le parcours client via WhatsApp, en offrant une meilleure expérience, plus rapide et plus personnalisée, accessible directement depuis leur mobile."

