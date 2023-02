Air India entend faire l’acquisition de 250 avions Airbus

Article publié le 19 février 2023 par David Dagouret

La compagnie indienne a choisi l’A350 pour accompagner son retour sur le marché des vols long-courriers.

Air India, la compagnie aérienne appartenant au groupe Tata, a annoncé son intention d’acquérir 250 avions Airbus en vue de dynamiser ses opérations domestiques et internationales. Cette commande comprend des monocouloirs, 140 A320neo et 70 A321neo, et des gros-porteurs, 34 A350-1000 et six A350-900.

Les livraisons devraient débuter fin 2023 avec un premier A350-900.

Campbell Wilson, PDG d’Air India a déclaré : "Airbus est un partenaire de longue date d’Air India et ces nouveaux appareils joueront un rôle majeur dans la mise en œuvre de Vihaan.AI, la stratégie globale de transformation et de croissance d’Air India. l’expansion considérable de notre réseau, aussi bien domestique qu’international, associée à la montée en gamme de nos produits au sol et à bord afin de répondre aux standards mondiaux, est un élément clé de notre transformation. Cette commande ouvre un nouveau chapitre dans l’histoire d’Airbus et d’Air India."

Christian Scherer, Chief Commercial Officer et Head of International d’Airbus a déclaré : "Il s’agit d’un moment historique pour Airbus et Air India. Une révolution du transport aérien international se prépare en Inde et nous sommes honorés d’écrire ce nouveau chapitre de la connectivité aérienne du pays à travers notre partenariat avec Tata et nos solutions aéronautiques. Les capacités uniques de l’A350 libéreront le potentiel inexploité du marché indien des vols long-courriers. Sa technologie, son rayon d’action et son confort inégalé permettront de desservir de nouvelles destinations et d’offrir une expérience passager améliorée avec une rentabilité et une durabilité accrues. Aux côtés des A350, les appareils de la famille A320 constitueront un atout efficace et polyvalent qui contribuera à démocratiser et à décarboner le transport aérien dans le pays, aussi bien pour les vols intérieurs que régionaux et internationaux. Nous saluons la stratégie visionnaire d’Air India qui a choisi les deux modèles de référence dans leur catégorie respective. Nous sommes ravis et fiers de voir ces avions soutenir le renouveau d’Air India. Cette flotte propulsera la compagnie aérienne à la place qui lui revient, parmi les meilleures du monde."





