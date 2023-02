Boeing et Atlas Air célèbrent la livraison du dernier 747

Article publié le 4 février 2023 par David Dagouret

Ce dernier exemplaire est un Boeing 747-8 cargo immatriculé N863GT qui a donc été livré à la compagnie Atlas Air.

Boeing et Atlas Air Worldwide ont participé, en présence de plusieurs milliers de personnes, parmi lesquelles des employés, actuels et anciens, des clients et des fournisseurs, à la cérémonie de livraison du dernier 747 à Atlas, mettant un ainsi un point final à plus d’un demi-siècle de production.

Baptisés les « Incroyables » (The Incredibles), les employés de Boeing qui ont conçu et construit le premier 747 ont été honorés lors de cet évènement qui s’est déroulé dans l’usine d’Everett, là où le voyage du 747 a débuté en 1967. Pendant toute la durée du programme, ce site a produit 1 574 exemplaires du 747.

Stan Deal, président-directeur général de la division Boeing Aviation Commerciale (BCA) a déclaré : "Cette journée monumentale met à l’honneur plusieurs générations d’employés de Boeing dont le travail a donné vie à l’avion qui a « rétréci le monde » et, en tant que premier gros porteur de l’histoire, révolutionné le secteur des voyages et le fret aérien. Il est tout à fait logique que ce dernier 747-8 Cargo rejoigne la flotte d’Atlas Air, le plus important exploitant du 747, où le « Roi du ciel » demeurera une source d’inspiration et d’innovation dans le domaine du fret aérien."

John Dietrich, président-directeur général d’Atlas Air Worldwide a déclaré : "Nous sommes honorés de poursuivre la longue histoire que nous écrivons avec cet avion emblématique au service de nos clients du monde entier. À sa création voici plus de 30 ans, Atlas Air exploitait un unique Boeing 747-200 converti en avion-cargo. Depuis, nous avons desservi le monde entier en exploitant toutes les variantes ou presque de la famille 747, et notamment le 747 Large Cargo Freighter, le Dreamlifter conçu par Boeing pour transporter des pièces du 787 Dreamliner. Nous remercions Boeing de son engagement sans faille en faveur de la sécurité, de la qualité, de l’innovation et de l’environnement, ainsi que des relations de partenariat qui assureront le succès ininterrompu d’un appareil que nous exploiterons pendant encore plusieurs décennies."