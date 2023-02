Cathay Pacific rouvre progressivement ses salons d’aéroport

Article publié le 10 février 2023 par David Dagouret

Pour accompagner la reprise progressive de ses opérations, Cathay Pacific rouvre son salon The Deck à l’Aéroport International de Hong Kong ainsi que ses salons à Tokyo-Narita, Bangkok et Manille.

Cathay Pacific a annoncé la réouverture de son salon The Deck, à l'Aéroport International de Hong Kong (HKIA). The Deck rejoint The Wing, Première Classe et The Pier, Classe Affaires, parmi les salons Cathay Pacific actuellement ouverts aux clients dans le hub de la compagnie. Cathay Pacific travaille activement à la remise en service des salons The Pier, Première Classe et The Wing, Classe Affaires au cours des six prochains mois.



Pour accompagner la reprise de ses opérations, Cathay Pacific rouvre également progressivement ses salons internationaux :

ceux de l'aéroport international Narita à Tokyo et de l'aéroport Changi à Singapour en février,

celui basé à l'aéroport Suvarnabhumi à Bangkok en mars,

et le salon situé à l'aéroport international Ninoy Aquino de Manille en avril prochain.

Les clients pourront également profiter des salons de la compagnie à l'aéroport international de San Francisco, à l'aéroport international de Beijing, à l'aéroport international de Taipei-Taoyuan et à l'aéroport international de Vancouver au cours des deuxième et troisième trimestres de 2023.

