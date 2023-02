La Compagnie lance l’acquisition de nouveaux appareils

Article publié le 9 février 2023 par David Dagouret

La compagnie 100 % Business souhaite avec cette acquisition, consolider et accélérer son développement dès 2024.

C’est à Paris, au sein de la Villa Emerige, que Christian Vernet, PDG de La Compagnie, compagnie aérienne française 100% Business, a adressé hier soir ses vœux à la presse, aux professionnels du tourisme ainsi qu’à ses clients.



Pour la compagnie française, ces résultats prometteurs tant sur ses deux lignes régulières (Paris-New York et Milan-New York) que sa ligne saisonnière (Nice-New York) sont portés par l’équilibre entre une clientèle Loisir américaine et la clientèle Affaires européenne.



La Compagnie travaille actuellement à l’acquisition de nouveaux appareils au sein de sa flotte afin de consolider et d’accélérer son développement dès 2024.



Rappelons que La Compagnie opère des A321neo (flotte renouvelée en septembre 2019) dont la cabine 100 % Business est équipée de 76 sièges.

