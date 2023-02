Le groupe Vietnam Airlines accueille 2,4 millions de passagers pendant le Nouvel An lunaire

Article publié le 9 février 2023 par David Dagouret

Le groupe Vietnam Airlines a transporté 2,4 millions de passagers sur plus de 14 500 vols nationaux et internationaux entre le 6 et le 29 janvier, période du Nouvel An lunaire (Têt).

Le groupe Vietnam Airlines, qui comprend Vietnam Airlines, Pacific Airlines et VASCO, a transporté 2,4 millions de passagers et a effectué plus de 14 500 vols intérieurs et internationaux entre le 6 et le 29 janvier derniers, soit pendant la forte période d'affluence du Nouvel An lunaire (Têt).

Le 18 janvier, le groupe a transporté près de 80 000 passagers sur près de 500 vols.

Le 29 janvier, le groupe a enregistré environ 93 000 passagers sur près de 550 vols.

En comparaison avec les résultats pré-covid de 2020, le nombre de passagers transportés par Vietnam Airlines a augmenté d’environ 20%. Tout en augmentant de manière significative le nombre de vols opérés, Vietnam Airlines a réussi à maintenir un taux de ponctualité élevé, avoisinant les 90%.

le Groupe conseille aux passagers de s'enregistrer en ligne et d'arriver à l'aéroport 2 heures avant le départ pour les vols domestiques et 3 heures pour les vols internationaux.

