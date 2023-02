Leonardo et Safran s'associent pour la motorisation de l’hélicoptère monomoteur AW09

Article publié le 3 février 2023 par David Dagouret

Cet hélicoptère monomoteur intégrera de série le moteur Arriel 2K.

Leonardo et Safran Helicopter Engines ont annoncé un partenariat pour améliorer les capacités et la compétitivité de l’hélicoptère monomoteur de nouvelle génération AW09. Les exemplaires de série seront équipés de l’Arriel 2K de 1000 shp.

Le réseau de services après-vente mondial de Leonardo, combiné à celui de Safran Helicopter Engines assure une maintenance simplifiée et des coûts d’exploitation compétitifs, notamment grâce aux contrats de service à l’heure de vol PBH (Power-By-The-Hour) et SBH® (Support-By-the-Hour), ainsi qu’à une large gamme de services numériques.

Le partenariat de longue date entre Leonardo et Safran Helicopter Engines dans le domaine des hélicoptères bimoteurs légers et super-medium s’étend aujourd’hui aux hélicoptères monomoteurs légers.

Cette nouvelle motorisation est déjà installée sur le dernier prototype PS4 (Pre Series 4) de l’AW09, qui est sur le point de démarrer ses essais en vol dans les installations de Kopter à Mollis. Le PS4 intègre l’ensemble des développements testés sur le prototype précédent (P3), ce qui le rend proche de la configuration de série. Le dernier prototype PS5 devrait voler courant en 2023.

En plus du choix d’une nouvelle motorisation, le programme AW09 a franchi des étapes importantes en 2022 : l’essai en vol de nouvelles pales de rotor principal et la définition des bases du certificat de type auprès de l’AESA (Agence Européenne de la Sécurité Aérienne).

Le site de Kopter en Suisse, parallèlement au développement de l’AW09 avec les équipes de Leonardo, va devenir un centre de compétences pour les nouveaux hélicoptères légers et un incubateur de nouvelles technologies pour de nouveaux systèmes de propulsion hybrides et électriques. Cette ambition s’inscrit dans le cadre de la feuille de route Be Tomorrow 2030 de Leonardo pour les hélicoptères et la mobilité aérienne.

Gian Piero Cutillo, Directeur Général de Leonardo Helicopter, a déclaré : "Depuis l'intégration de Kopter dans notre organisation et l'introduction de l'AW09 dans notre gamme de produits, nous nous sommes engagés à proposer au marché exactement ce qu'il attend d'un hélicoptère monomoteur aux standards les plus récents, soutenu par un réseau de service après-vente mondial, efficace et réactif. La décision de choisir cette motorisation est totalement cohérente avec cette stratégie et nous nous réjouissons de travailler avec Safran pour la mise sur le marché de l’hélicoptère monomoteur le plus moderne."

Franck Saudo, Président de Safran Helicopter Engines, a déclaré : "Nous sommes fiers que Leonardo fasse confiance à Safran Helicopter Engines, cette fois pour motoriser son nouvel hélicoptère léger. Avec le moteur Arriel 2K, dernier-né de la célèbre famille de moteurs Arriel, nous apporterons à l’AW09 des capacités et une fiabilité accrues, plus de facilité d'utilisation, ainsi qu’une solide expertise dans le domaine des hélicoptères monomoteurs."