Play a transporté 62 000 passagers en janvier

Article publié le 17 février 2023 par David Dagouret

Le coefficient de remplissage a été de 77%.

La compagnie aérienne islandaise PLAY a transporté 61 798 passagers en janvier 2023, soit plus de cinq fois le nombre de passagers transportés par la compagnie en janvier 2022, avec un taux de remplissage de 77%.

Les liaisons de PLAY à destination et en provenance de Ténérife ont enregistré un taux de remplissage impressionnant de plus de 90% en janvier, tandis que la ligne vers et depuis Paris-Charles de Gaulle a été presque aussi performante avec un coefficient de remplissage de près de 90%.

30% des passagers PLAY en janvier ont voyagé depuis l'Islande, tandis que 37% ont voyagé à destination de l'Islande et 32% étaient des passagers en correspondance (VIA).

En janvier, 84,3% des vols de PLAY sont arrivés dans les délais.

Quatre nouvelles destinations ont été ajoutées au réseau le 5 janvier : les villes danoises d’Aarhus, Aalborg et Billund, ainsi que Düsseldorf en Allemagne.

Birgir Jónsson, PDG de PLAY a déclaré : "Les chiffres du trafic en janvier sont sains malgré le fait que le mois ait été l'un des plus faibles en termes de demande. Nous avons diminué notre capacité au cours du mois, réduit les fréquences et ajusté le réseau pour réduire les coûts pendant cette basse saison, démontrant ainsi la flexibilité de notre réseau et de notre modèle économique. L'année commence avec des tendances de réservation très fortes et nous sommes extrêmement confiants pour l'année à venir. Notre capacité à l'été 2023 augmentera de près de 77% par rapport à l'été 2022, nous ajoutons quatre nouveaux avions à notre flotte et accueillons environ 200 nouveaux membres d'équipe. C'est un réel plaisir de voir l'équipe PLAY se renforcer continuellement et travailler dur sur l'atteinte de nos objectifs pour l'année."