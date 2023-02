Premier vol d’un hélicoptère militaire avec du carburant durable

Article publié le 17 février 2023 par David Dagouret

La Direction générale de l’armement (DGA) a réalisé avec succès le 3 février un premier vol d’essai d'un NH90 avec du carburant d’aviation durable à 84%.

Safran Helicopter Engines, accompagné de TotalEnergies et Airbus Helicopters, a soutenu la Direction générale de l’armement (DGA) dans la conduite du premier vol d’essai d’un hélicoptère NH90, au cours duquel l’un de ses deux moteurs RTM322 a fonctionné avec du carburant d’aviation durable (CAD). Ce carburant a été produit par TotalEnergies à partir d’huiles de cuisson usagées selon la technologie HEFA (hydrotraitement des huiles et des graisses), et présente une empreinte carbone quatre fois moins importante que celle d’un carburant d’origine fossile, respectant ainsi le critère d’un abattement de 65 % exigé par l'Union européenne pour les carburants bas carbone.

Ce vol d’essai, qui s’est déroulé le 3 février 2023 dans les installations du centre d’expertises et d’essais DGA Essais en vol à Istres est une première avec une teneur aussi élevée de carburant durable pour un hélicoptère militaire et sans modification du moteur. Le carburant utilisé contribue à l’objectif que poursuit la filière aéronautique pour accélérer sa décarbonation, et ne nécessite aucune modification, que ce soit sur l’aéronef, la motorisation ou les infrastructures logistiques (carburant dit « Drop-In »).

En décembre 2022, un essai au banc réalisé dans les installations de Safran Helicopter Engines à Bordes avait permis de valider le fonctionnement de ce carburant sur le moteur RTM322.

Christian Caneilles, Directeur des programmes Heavy Helicopter Engines chez Safran Helicopter Engines a déclaré : "Ce vol est une étape importante de notre feuille de route pour le déploiement à grande échelle de l’utilisation des carburants d’aviation durables. Cela amorce une dynamique de décarbonation au sein des armées avec l’ambition de réduire progressivement la part des carburants fossiles dans les opérations des hélicoptères militaires."

