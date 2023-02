Un ULM volé dans le Var

Article publié le 25 février 2023 par David Dagouret

L'appareil a été dérobé durant la nuit du 17 au 18 février dernier sur l'aérodrome de Flayosc. Un appel à témoin a été lancé par la gendarmerie.

Un ULM, type Savannah, a été dérobé dans la nuit du vendredi 17 au samedi 18 février dernier sur l’aérodrome de Flayosc, près de Fréjus. D'après les premières informations, l'appareil aurait été dérobé par un élève pilote (7 heures de formation) qui a laissé ses papiers et son téléphone à l'aérodrome, ce qui ne présage rien de bon. L'individu qui aurait subtilisé l'aéronef se prénomme Maxime, il est âgé de 46 ans, de type caucasien et porte la barbe. Il mesure 1m80 et est originaire des Vosges.

Un appel à témoins a été lancé, ce vendredi 24 février, par la gendarmerie du Var car les recherches menées n'ont rien donné. L'ULM et l'appareil sont introuvables.

Les gendarmes appellent quiconque susceptible d’avoir des informations à ce sujet à contacter les enquêteurs au 04 94 73 70 11 ou à composer le numéro des urgences, le 17.