Volotea annonce ses résultats de l'année 2022

Article publié le 3 février 2023 par David Dagouret

La compagnie a transporté en France, 4,4 millions de passagers.

Avec près de 30 000 vols réalisés sur la période 2022, la compagnie aérienne Volotea poursuit son développement sur le marché français. Très vite relancée après la crise de la COVID-19, Volotea réalise en 2022 une croissance de plus de 70% par rapport à 2021 (et d’ores et déjà une croissance de + 33% par rapport à 2019), avec 4,4 millions de passagers transportés.). Volotea a proposé pour les vols domestiques en France 60 liaisons. Implantée dans 19 capitales européennes (dont 8 en France), Volotea a desservi en 2022 plus de 390 routes.

La France est le premier marché de Volotea. La compagnie aérienne prévoit en 2023 une offre historique, avec près de 6,5 millions de sièges annoncés. La compagnie est implantée : à Nantes, Bordeaux, Strasbourg, Toulouse, Marseille, Lyon, Lille, Lourdes. Volotea proposera également cette année plus de vols vers les destinations insulaires et vers l’étranger. L’Algérie, la Corse, les Canaries, les Îles Baléares et Grecques font notamment partie du panel des nouveautés 2023.

Enfin, Volotea basera jusque 26 avions sur le sol français en 2023.

Céline Lacroix, Responsable du Développement International de Volotea a déclaré : "Nos résultats 2022 confirment la position de Volotea comme l’un des acteurs majeurs de l’aérien en France. Avec plus de 4,7 millions de billets proposés et un taux de remplissage remarquable de 94%, Volotea a su proposer une offre pertinente et répondre au besoin de connectivité et d’évasion des Français."

Carlos Muñoz, fondateur et PDG de Volotea a déclaré : "Nous sommes fiers d’annoncer ces excellents résultats en France, qui confirment la reprise dans notre secteur. Nos chiffres illustrent aussi la justesse de notre positionnement et de notre raison d’être : favoriser l’accès au voyage pour tous par la connexion en direct des petites et moyennes villes. Au vu de la croissance historique que nous vivons, 2023 sera, sans aucun doute, une année charnière pour notre compagnie en termes de développement."





Sur le même sujet