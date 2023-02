VOLOTEA signe un partenariat avec Eurowings

Article publié le 19 février 2023 par David Dagouret

Avec cet accord, Volotea relie désormais 3 villes françaises avec 4 villes allemandes.

Volotea a annoncé un partenariat commercial unique (MoU. Mémorandum d'Entente) avec Eurowings, filiale de la compagnie allemande Lufthansa. Volotea pénètre ainsi un nouveau marché, l’Allemagne et initie six routes exclusives entre trois de ses bases françaises, deux de ses bases italiennes et l’Allemagne.

Volotea connecte désormais les villes de Bordeaux, Lyon et Nantes à Hambourg, Berlin et Düsseldorf. La connectivité entre les deux pays prendra place en plusieurs temps : les vols Bordeaux - Düsseldorf et Bordeaux - Stuttgart commencent à opérer à partir du mois de mai jusqu’à décembre. Les vols Bordeaux - Hambourg, Lyon - Berlin, Lyon - Hambourg et Nantes - Stuttgart commencent quant à eux en octobre 2023.

