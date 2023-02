Vueling devient la Compagnie Officielle de France Rugby et des Équipes de France

Article publié le 17 février 2023 par David Dagouret

Vueling devient le Fournisseur Officiel et la compagnie officielle de France Rugby, des XV de France féminin et masculin et des équipes de France de rugby à 7.

Vueling Airlines, compagnie du Groupe IAG, devient le partenaire officiel de la Fédération Française de Rugby (FFR). Suite à la signature d’un accord de sponsoring le 9 février dernier, la compagnie espagnole est devenue le Fournisseur Officiel et la compagnie officielle de France Rugby, des XV de France féminin et masculin et des équipes de France de rugby à 7. Cet accord a été signé pour une durée de 3 ans (2023 à 2025 inclus).

Vueling proposera, tout au long de ce partenariat de 3 ans, des surprises aux fans de rugby sur ses réseaux sociaux et lors des matchs pour leur permettre de créer des moments conviviaux avec les joueurs de la FFR.

Une première communication est prévue à l’occasion du tournoi des Six nations 2023 avec le lancement d’une campagne créative et humoristique intitulée « Qui a dit que le coq ne savait pas voler ? ». Ainsi dès le 8 février sur le compte Instagram @Vueling, les fanatiques de rugby pourront tenter de remporter des billets d’avion et des entrées pour le match France-Angleterre organisé le 11 mars prochain à Londres.

La compagnie qui souhaite rendre les matchs de rugby accessible à tous, assurera des vols spéciaux entre Cardiff et Paris pour permettre aux fans Gallois de soutenir leur nation lors du match Pays de Galle-France organisé le 18 mars prochain au Stade de France.

Cet été, Vueling prévoit d’opérer 52 lignes vers 13 pays au départ de 7 aéroports: Paris-Orly, Paris Charles de Gaulle, Lyon, Bordeaux, Marseille, Nice et Nantes. 36 lignes seront opérées depuis l’aéroport de Paris-Orly, 6 depuis Paris Charles de Gaulle et 10 depuis les autres aéroports régionaux desservis par la compagnie.

Carolyn Prowse, Directrice Commerciale, client, stratégie et réseau a déclaré : "Nous sommes heureux d'accompagner la Fédération Française de Rugby et ses équipes françaises dans les défis qui les attendent cette année lors des Six Nations et de la prochaine Coupe du monde de rugby. C'est un honneur pour Vueling de sponsoriser les équipes car nous savons que le rugby est un sport très apprécié des Français. En effet, il ne s'agit pas seulement d'un sport, mais d'une véritable passion ! Ainsi, avec ce partenariat, nous voulons nous rapprocher des Français et célébrer avec eux la troisième mi-temps."

Laurent GABBANINI, Directeur Général de la FFR a déclaré : "C’est une grande satisfaction pour la Fédération Française de Rugby de pouvoir s’engager avec Vueling à l’aube des grandes compétitions internationales de nos Equipes de France. La mobilité de nos Equipes de France est un enjeu majeur dans la préparation d’une compétition, c’est une force de pouvoir désormais compter parmi les partenaires de la FFR Vueling comme Compagnie Officielle."

