Air Caraïbes : son programme d'été 2023

Article publié le 20 mars 2023 par David Dagouret

La compagnie du groupe Dubreuil a présenté son programme de vols pour l'été 2023

Air Caraïbes, la compagnie aérienne antillaise spécialiste des Caraïbes et de la Guyane, a présenté un programme estival dense vers les Antilles et la Guyane et qui s’étend à Punta Cana, Port-au-Prince (Haïti), et depuis novembre 2022, à Cancun (Mexique). La compagnie opère des vols en Airbus A330, A350-900 et A350-1000.



Les réservations sont ouvertes pour un départ cet été vers les destinations suivantes :

Paris-Orly 4 <> Pointe-à-Pitre : Jusqu’à 17 vols par semaine

Paris-Orly 4 <> Fort-de-France : Jusqu’à 14 vols par semaine

Paris-Orly 4 <> Cayenne : Jusqu’à 7 vols par semaine

Paris-Orly 4 <> Punta-Cana : Jusqu’à 5 vols par semaine

Paris-Orly 4 <> Cancun : Jusqu’à 3 vols par semaine

Paris-Orly 4 <> Saint-Martin Grand Case (via Pointe-à-Pitre) : Un vol quotidien

Paris-Orly 4 <> Saint Barthélemy (via Pointe-à-Pitre en partenariat avec Saint-Barth commuter) : Jusqu’à 7 vols par semaine

Paris-Orly 4 <> Port-au-Prince : Jusqu’à 2 vols par semaine

Le réseau transatlantique d’Air Caraïbes est complété par son réseau régional, qui propose au départ de Pointe-à-Pitre des vols vers Fort-de-France, Saint-Martin (Grand case) et Saint-Barthélemy (desserte opérée par Saint Barth Commuter).



Edmond Richard, Directeur général délégué d’Air Caraïbes a déclaré : "Air Caraïbes présente pour cet été un programme fidèle à son ADN : jusqu’à 38 vols vers et depuis les Antilles et la Guyane. Nous desservons également la République Dominicaine et depuis l’automne dernier, Cancun. Des destinations « soleil », un voyage plus responsable et confortable à bord de nos A350 de toute dernière génération : nous mettons tout en œuvre pour le bien-être de nos clients."





