Air Legend 2023 : une Forteresse Volante présente au meeting de Melun-Villaroche

Article publié le 2 mars 2023 par David Dagouret

La seule Forteresse Volante, en état de vol en Europe, sera présente au Air Legend, le 09 et 10 septembre 2023.

L'édition 2023 du Air Legend de Melun-Villaroche proposera un avion mythique de la seconde guerre mondiale, un Boeing B-17 Forteresse Volante. Cet appareil a été construit en tant que Boeing B-17G-105-VE c/n 8693. Il a été l’un des derniers à être construits par l’usine Lockheed-Vega de Burbank, en Californie. Accepté par l’armée de l’air américaine (USAAF) sous le numéro 44-85784 le 19 juin 1945, il était trop tard pour servir en temps de guerre et fut envoyé à Nashville pour être modifié. Converti à des fins d’entraînement et redésigné TB-17G, il fut basé à Wright Field (aujourd’hui Wright-Patterson AFB), Ohio, à partir de novembre de la même année.

Toujours sous la responsabilité du 2750th Air Base Group (ABG), le 784 est sélectionné pour servir de véhicule de recherche et reçoit en 1949 le statut EB-17G.

En France, l’Institut géographique national (IGN) avait acheté plusieurs B-17 après la guerre pour des travaux d’enquête et de cartographie, et en ajouta d’autres selon les besoins.

Le 784 arriva en novembre 1954 et reçut l’immatriculation française F-BGSR. Basés à Creil, ces appareils ont effectué des travaux pour le gouvernement français et d’autres organismes pendant de nombreuses années. A l’aube des années 1970, il est apparu que le coût d’exploitation des Flying Fortress devenait prohibitif et que les pièces de rechange devenaient un problème. L’IGN remplaça les B-17 par d’autres appareils, dont le Hurel-Dubois HD.34 spécialement conçu à cet effet.

Le 784 est alors transféré au Royaume-Uni et devient le B-17 Flying Fortress G-BEDF. Le "Sally B" est désormais le dernier B-17 en état de vol en Europe. Il est basé au Royaume-Uni d’où il vole régulièrement lors de spectacles aériens, de défilés aériens commémoratifs et d’événements en souvenir de l’USAAF en Europe. Depuis 1982, Sally B est exploité par Elly Sallingboe de "B-17 Preservation" avec l’aide d’une équipe dévouée. Le Sally B est entretenu par le chef mécanicien Peter Brown et son équipe de bénévoles, et piloté par des pilotes professionnels bénévoles et expérimentés.

Vous pouvez également voir un B-17 au Musée de l'Amicale Jean-Baptiste Salis à l'aérodrome de Cerny-La Ferté-Alais mais le B-17 "The Pink Lady" n'est plus en état de vol. Nous avions pu visiter cette Forteresse volante, pour revoir l'actualité cliquer sur le lien : https://www.aeroweb-fr.net/actualites/2012/05/meeting-de-la-ferte-alais-b-17-la-forteresse-volante

