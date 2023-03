Article publié le 27 mars 2023 par David Dagouret

Ce service permet de combiner un voyage en TGV au départ de 18 villes françaises et de Bruxelles avec un vol au départ de Paris vers le Canada.

Air Transat a annoncé le retour de son offre "train + air", un service combinant l'avion et le train en partenariat avec la SNCF. Rappelons que ce service permet de combiner un voyage en TGV au départ de 18 villes françaises et de Bruxelles avec un vol au départ de Paris vers le Canada.



L’expérience de voyage est maintenant entièrement numérique. En effet, les voyageurs peuvent désormais monter directement à bord de leur train en présentant leur billet électronique, qu’ils pourront télécharger via le site Web d’AccesRail.

Sur le même sujet