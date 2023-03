Beringer Aero présente l'Aerotec+

Article publié le 31 mars 2023 par David Dagouret

Nous vous présentons en avant première cette nouvelle technologie de freinage qui sera dévoilée au salon Aero 2023 de Friedrichshafen.

Beringer Aero a franchit un cap en créant cette nouvelle technologie de freinage, avec 4 nouveaux brevets déposés.

Plaquettes ventilées = dissipation thermique

Ailettes de refroidissement sur étrier = Température plus basse

Etriers fabriqués dans un alliage d’aluminium spécial haute température

Pression opérationnelle et couple de freinage en hausse

Ce système de freins dispose de deux plaquettes flottantes. D'après Beringer Aero, elles offrent une surface de refroidissement multipliée par 6 grâce notamment à ses nouvelles ailettes. Cela permet une meilleure dissipation de la chaleur. Les plaquettes de frein travaillent à une température plus basse offrant une meilleure protection à l’étrier tout en réduisant l’usure de la plaquette. Le matériau de la tôle support est en acier spécial beaucoup plus résistant à haute température (permet de supporter 20% de couple en plus).

Le disque de frein quant à lui est en acier bas carbone. Il a l’avantage de pouvoir être utilisé à plus haute température. Il dispose d’un meilleur coefficient de frottement. (breveté).

L'étrier a été intègre un renfort longitudinal de manière a augmenter sa rigidité (20% de couple en plus). Son refroidissement est nettement amélioré grâce à la présence de nouvelles ailettes.