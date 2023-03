Emirates commande des DA42-VI de Diamond Aircraft

Article publié le 27 mars 2023 par David Dagouret

La compagnie aérienne a commandé trois appareils pour sa section Emirates Flight Training Academy (EFTA).

Emirates a annoncé avoir signé une commande avec le constructeur autrichien, Diamond Aircraft, pour l'acquisition de trois DA42-VI. Ces appareils seront exploités par la section Emirates Flight Training Academy (EFTA). Les DA42-VI seront exploités pour la formation des pilotes à l'aéroport Al Maktoum International-Dubai World Central.

La livraison de ces avions est prévue au premier semestre 2023.

Le capitaine Abdulla Al Hammadi, vice-président de l'Emirates Flight Training Academy, a déclaré : "Notre nouvelle flotte de Diamond Aircraft s'inscrit dans le cadre d'une stratégie plus large pour notre programme de formation des cadets. Elle nous aide à concevoir un programme MEP de transition permettant aux cadets d'acquérir davantage d'expérience de vol tout en passant d'un monomoteur à un avion à réaction léger. Il renforce notre offre et la rend plus unique, plus complète et plus solide. Nos élèves-officiers en tireront un grand profit puisqu'ils acquerront de l'expérience sur trois types d'aéronefs différents, avant même d'avoir obtenu leur licence. La nouvelle flotte nous permet également d'aller plus loin dans le respect des nouvelles directives de la GCAA. Le DA42-VI est fiable, respectueux de l'environnement et constitue une plateforme pratique pour la formation MEP. Nous sommes convaincus d'avoir fait le bon choix."

Liqun (Frank) Zhang, PDG de Diamond Aircraft Austria a déclaré : "Nous sommes ravis que notre DA42-VI ait été choisi pour la formation au pilotage d'Emirate. Cela confirme une fois de plus la position de l'avion en tant qu'entraîneur multimoteur à pistons leader du secteur. Avec Emirates, nous ajoutons une autre école de pilotage de premier plan à notre longue liste d'opérateurs de formation renommés et nous nous réjouissons de les soutenir avec l'avion le plus avancé et le plus respectueux de l'environnement disponible sur le marché aujourd'hui."

