Finnair achète 750 tonnes de carburant aérien durable

Article publié le 21 mars 2023 par David Dagouret

La compagnie finlandaise a commandé ce carburant auprès de son partenaire Neste pour les vols au départ de l'aéroport d'Helsinki.

Finnair augmente son utilisation de carburant durable (SAF ou CAD) dans le cadre des objectifs qu'elle s'est fixée pour réduire ses émissions carbone. Finnair a acquis 750 tonnes de carburant d'aviation durable auprès de son partenaire Neste pour les vols au départ de l'aéroport d'Helsinki. Les passagers de la compagnie participent également à la réduction des émissions carbone de leurs vols : une faible partie du prix de chaque billet d'avion est consacrée à la couverture des coûts liés à l'utilisation de ces carburants durables.



La compagnie a pour objectif d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2045 et le carburant aviation durable est l'un des principaux moyens de réduire les émissions des transports aériens dans les années à venir.



Le volume de carburant commandé est le plus important achat de carburant d’aviation durable effectué par Finnair à ce jour. Le SAF sera livré par Neste à l'aéroport d'Helsinki en ce début d’année. Les 750 tonnes de SAF correspondent à environ 400 vols entre Helsinki et Stockholm utilisant du carburant non mélangé, 100 % SAF.



Finnair encourage également ses clients à réduire les émissions de carbone de leurs vols en agissant à leur niveau : depuis le printemps 2022, la compagnie offre à ses passagers la possibilité de réduire les émissions de leurs vols en combinant des carburants d'aviation durables et des projets de réduction d'émissions certifiés. Le service fonctionne sur le site internet du partenaire de Finnair, Chooose.

Eveliina Huurre, Vice-Président Développement Durable, a déclaré : "Finnair célèbre son 100ème anniversaire cette année ainsi que la réduction des émissions, essentielle pour un avenir durable. Dans les années à venir, le SAF sera l'un des principaux moteurs de la réduction des émissions liées au transport aérien. Nous impliquons également nos clients dans cette démarche, une faible partie de chaque billet d'avion vendu est destinée à couvrir le coût du carburant d'aviation durable. Les passagers peuvent également réduire leurs émissions en utilisant notre service de compensation carbone, en combinant l'achat de SAF et les projets de compensation certifiés."



Jonathan Wood, Vice-président du Développement Commercial et Technique de l'Aviation Renouvelable chez Neste, a déclaré : "Finnair a été l'une des premières compagnies aériennes à utiliser notre carburant aviation durable Neste MY, nous travaillons ensemble depuis de nombreuses années. Le SAF est la solution la plus efficace actuellement disponible pour réduire les émissions liées au transport aérien et il est formidable de voir que la compagnie Finnair prenne l'initiative de se procurer volontairement notre SAF dans le cadre de ses engagements en matière de développement durable et de sensibiliser également ses clients de sorte qu'ils puissent jouer un rôle dans la création d'un avenir plus durable pour l'aviation."





