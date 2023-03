Finnair dévoile une nouvelle livrée pour son 100ème anniversaire

Article publié le 7 mars 2023 par David Dagouret

La compagnie finlandaise affichera les Moomins sur 2 de ses Airbus A350.

Finnair célèbrera en novembre prochain son 100ème anniversaire. Pour marquer ce centenaire, les Moomins, fameux personnages finlandais sous forme d’hippopotames, sont représentés sur deux appareils long-courrier de la compagnie, et ce, tout au long de l’année 2023.

Finnair affiche sur ses 2 Airbus A350 (OH-LWP et OH-LWO) les deux héros : Moomintroll et Snorkmaiden qui voleront vers plusieurs destinations long-courriers du réseau de la compagnie comme Dallas, Tokyo ou Bangkok.

Les Moomins ont été photographiés pour la première fois sur des avions Finnair dans les années 1990. La nouvelle livrée du centenaire a été enregistrée par HAECO à Hong Kong.

En plus de la livrée des Moomins, le slogan du centenaire "Bringing us together since 1923" sur trois autres appareils (numéros d'immatriculation OH-LWR (A350), OH-LXM (A320) et OH-LXK (A320)).

Topi Manner, PDG de Finnair, a déclaré : "Finnair souhaite connecter davantage les voyageurs au monde, thématique majeure de ce 100ème anniversaire. Les Moomins correspondent parfaitement à nos valeurs car ils représentent l'amitié, la communauté et l'aventure. L'année du centenaire se manifeste également de bien d'autres manières pour nos clients, dans la mesure où nous nous remémorons notre héritage tout en nous tournant résolument vers l'avenir."

Roleff Kråkström, Directeur Général de Moomin Characters Ltd, a déclaré : "Nous collaborons avec Finnair depuis les années 1990, l'un des principaux titulaires de la licence Moomins. Nous sommes très heureux d’assister au prolongement de cette association avec la nouvelle livrée Moomins sur les avions de la compagnie. Moomins représente des valeurs universelles et intemporelles de tolérance, d'acceptation et d'amitié sur lesquelles les sociétés nordiques sont construites."





