Flexjet dévoile sa nouvelle division européenne d'hélicoptères privés

Article publié le 28 mars 2023 par David Dagouret

Cette nouvelle option de services en Europe est déployée sur le marché britannique dans un premier temps.

Flexjet, compagnies de l'aviation privée, vient d’accueillir son premier hélicoptère Sikorsky S-76 super-midsize dans sa flotte européenne, devenant ainsi le premier opérateur de jets privés en Europe à lancer une division hélicoptère intégrée.

Ce nouveau service, déployé au Royaume-Uni dans un premier temps, vise à redéfinir les voyages privés de luxe de point à point. Cela fait suite à un lancement similaire effectué l'année dernière par la société aux États-Unis, qui propose des opérations par hélicoptère dans le nord-est des États-Unis et en Floride.

Le fournisseur de services de propriété partagée Flexjet proposera des programmes d'hélicoptères à la fois en tant que service autonome et en tant qu'extension de ses services de jets privés existants, la nouvelle activité renforçant considérablement son programme Gulfstream G650 qui a été lancé en Europe en septembre dernier.

Chaque hélicoptère Flexjet Sikorsky S-76 peut accueillir jusqu'à huit passagers. Son vaste rayon d'action de 300 milles nautiques permet des liaisons point à point à Londres et au Royaume-Uni, mais aussi dans le sud de l'Écosse, à Dublin ou à Paris. Flexjet, qui propose déjà ses services de jets privés en Europe et au Moyen-Orient, a l'intention d'étendre l'exploitation d'hélicoptères à d'autres régions d'Europe dans les années à venir, dans le cadre de ses plans d'expansion mondiale.

Outre le Sikorsky S-76, qui s'adressera aux pilotes réguliers de programmes d'hélicoptères, Flexjet proposera des affrètements d'hélicoptères à la demande sur sa flotte exploitée et gérée d'hélicoptères Agusta AW109 et AW169. Ces appareils étaient auparavant exploités par Halo Aviation, la société acquise par la société mère de Flexjet en 2021.

Eli Flint, Président des Opérations Internationales d'hélicoptères de Flexjet, a déclaré : "Après un lancement très réussi aux États-Unis l'année dernière, nous sommes très heureux de dévoiler notre offre d'hélicoptères Flexjet en Europe, sous la direction d'une équipe de professionnels très expérimentés. Nous percevons un potentiel de marché important dans cette région et nous plaçons la barre plus haut dans les opérations rotatives à tous les égards."

Marine Eugène, Directrice Générale Europe de Flexjet, a déclaré : "Aucun autre fournisseur de jet privé ne peut offrir l'accès à une flotte d'hélicoptères intégrée, un exemple supplémentaire de ce qui différencie notre service de celui de nos concurrents. Suivant le modèle réussi déjà mis en place par Flexjet aux États-Unis, notre nouvelle division hélicoptère au Royaume-Uni nous définit comme le leader dans les opérations combinées d'avions et de mobilité urbaine privée. Nous nous efforçons d'aller toujours plus loin et cette offre unique communique certainement l'engagement sans relâche de Flexjet à offrir l'expérience la plus confortable, la plus efficace et la plus mémorable possible aux voyageurs internationaux les plus exigeants."

