French bee présente son programme de vols pour l'été 2023

Article publié le 16 mars 2023 par David Dagouret

La compagnie française, filiale du Groupe Dubreuil, maintient une offre importante sur La Réunion et poursuit sa croissance aux Etats-Unis.

French bee annonce un programme de vols renforcé pour l’été 2023. Elle renforce ses vols vers l’ensemble de ses destinations aux Etats-Unis et propose à partir du 3 juin 2023, 6 vols hebdomadaires à destination de San Francisco.



A l’été 2023, French bee desservira 6 destinations :



Saint-Denis de La Réunion. French bee a dédié ses 2 Airbus A350 -1000 à cette desserte

Paris-Orly 4 - Saint-Denis de La Réunion : jusqu’à 10 vols A/R par semaine



New York. French bee opère cette destination depuis le 14 juillet 2021 et accroît son programme de vols :

Paris-Orly 4 - New York (Newark) : Jusqu’à 1 vol quotidien



San Francisco. French bee augmente ses fréquences cet été sur la desserte directe Orly / San Francisco / Orly :

Paris-Orly 4 - San Francisco : jusqu’à 6 vols A/R par semaine à compter de début juin.



Papeete. La compagnie maintient son programme de vols vers Tahiti :

Paris-Orly 4 - Papeete : 3 vols par semaine via San Francisco.



Los Angeles. French bee accroît cette desserte en opérant jusqu’à un vol quotidien :

Paris-Orly 4 – Los Angeles : jusqu’à 1 vol quotidien



Miami. French bee augmente ses fréquences et propose jusqu’à 4 vols hebdomadaires :

Paris-Orly 4 – Miami : jusqu’à 4 vols par semaine



Muriel Assouline, Directrice Générale de French bee a déclaré : "Nous avons développé un business model qui continue de séduire nos clients réunionnais et tahitiens et ceux qui souhaitent visiter La Réunion ou la Polynésie. Nous sommes aujourd’hui très fiers de pouvoir proposer des voyages « smarts » aux nombreux clients qui souhaitent voyager vers ou depuis les Etats-Unis à un prix accessible et à bord des avions les plus performants et confortables du marché."





