French bee transporteur officiel de la ligue de l'E-sport Réunion

Article publié le 13 mars 2023 par David Dagouret

La compagnie française devient partenaire avec Place2geek.

French bee a annoncé son partenariat avec la ligue de l'E-sport Réunion. L'objectif de ce partenariat consiste à promouvoir le monde des jeux vidéo qui représente aussi une opportunité économique pour les jeunes réunionnais. Si certains deviendront des "joueurs vidéo professionnels", d’autres pourront accéder aux nouveaux métiers du secteur du numérique : commentateurs de compétitions, organisateurs de tournois, streamers, régisseur, technicien, community manager, digital officer.

A La Réunion, La Ligue de L’Esport Réunion se donne particulièrement comme objectif de propulser les meilleurs joueurs de l’île à un niveau jamais atteint localement. La société Place2geek organise tout au long de l’année des tournois amateurs et professionnels esportifs. Dans ce cadre, elle participe à des compétitions locales et dans la zone océan Indien. Elle permet ainsi la création de liens entre les structures ou associations et leurs homologues internationales.

Les finales de la compétition de l’esport à La Réunion auront lieu au festival GEEKALI au mois d’août 2023. Cet évènement regroupe les univers de la pop culture geek, des jeux vidéo, des mangas, du cosplay, de la science-fiction, des licornes etc. Elle accueillera des invités prestigieux parmi les professionnels de l’esport français, les champions français et internationaux de Just Dance ou encore de Cosplay.

Karine Bonnal, Responsable commerciale de French bee à La Réunion a déclaré : "French bee est une jeune compagnie avec un business model innovant, il est donc naturel pour nous d’accompagner la Ligue de l’Esport Réunion, une organisation également jeune et novatrice et qui va permettre à de nombreux réunionnais de développer leurs talents. Le jeu vidéo pourra leur permettre d’accéder à des emplois à un niveau local, national et international."

Sur le même sujet