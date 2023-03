Korean Air achemine des produits de secours en Turquie

Article publié le 21 mars 2023 par David Dagouret

Un Boeing 777 cargo de la compagnie sud-coréenne a transporté 45 tonnes de matériel de secours.

Korean Air a effectué un vol charter spécial depuis Séoul-Incheon vers Istanbul pour transporter des produits de secours à destination de la population Turque suite au tremblement de terre.



Le Boeing 777 cargo, qui a décollé à 00h25 d’Incheon, transportait 45 tonnes de matériel de secours comprenant des tentes, des sacs de couchage et des couvertures. Ils seront livrés aux personnes touchées par le tremblement de terre par l'intermédiaire de l'autorité de gestion des catastrophes et des urgences de la Turquie (AFAD).



Ce vol spécial a été organisé en collaboration avec le Ministère Coréen de l'Aménagement du Territoire, des Infrastructures et des Transports et l'Agence Coréenne de Coopération Internationale (KOICA) afin d'apporter une aide humanitaire.



En février, la société holding de Korean Air, Hanjin KAL, a également fait don de 468 900 000€ (soit 500 000 USD) à la Turquie pour les activités de secours locales et la réparation des dommages.



Korean Air a déclaré : "Contribuer aux communautés que nous servons est l'une de nos valeurs fondamentales et nous sommes reconnaissants de jouer notre rôle dans la livraison de biens de secours vitaux à destination de la Turquie."





Sur le même sujet