Korean Air obtient l'autorisation du Royaume-Uni pour la fusion avec Asiana Airlines

Article publié le 7 mars 2023 par David Dagouret

Korean Air attend désormais les approbations des Autorités de la concurrence de l'UE, du Japon et des États-Unis.

L'Autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA) a annoncé qu'elle approuvait la fusion entre Korean Air et Asiana Airlines ce 1er mars. Korean Air attend désormais les approbations des Autorités de la concurrence de l'UE, du Japon et des États-Unis.



Le 28 novembre dernier, la CMA avait annoncé qu'elle acceptait les mesures correctives soumises par Korean Air et qu'elle écouterait les avis du marché avant d'approuver la fusion entre les deux compagnies. Plus tard, le 26 janvier, la CMA avait indiqué à la compagnie avoir besoin de temps supplémentaire afin d’examiner les mesures correctives et qu'elle prolongerait son examen jusqu'au 23 mars.



L'approbation de la CMA est la preuve que les solutions proposées par la compagnie ont répondu aux attentes pour lever toute restriction de la concurrence. Parmi les mesures correctives, Korean Air conclura un partenariat avec Virgin Atlantic sur la liaison entre Londres-LHR et Séoul-ICN.



Korean Air continuera à coopérer pleinement avec toutes les Autorités pour recevoir les approbations dans les meilleurs délais.



Depuis janvier 2021, Korean Air a déclaré ses volontés d’acquisitions auprès de 14 Autorités de la concurrence. À ce jour, onze pays, dont le Royaume-Uni, ont approuvé la fusion ou ont conclu que le regroupement des 2 compagnies ne nécessitait ni d’examen approfondi ni de déclaration spécifique.

Sur le même sujet