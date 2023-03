La FFPLUM a signé un partenariat avec AEROGLIGLI

Article publié le 2 mars 2023 par David Dagouret

Il y a plus d’un an, la DGAC a confié à la FFPLUM la délégation de l’examen théorique commun. Cette délégation est désormais en régime de croisière et le théorique peut être passé dans environ 50 structures fédérales. 1 700 théoriques environ ont été passés.

Ce partenariat permettra dès le mois de mars à toutes les structures d’accéder à un espace spécifique sur AEROGLIGLI ainsi qu’aux instructeurs du club autour de contenus qui ont été élaborés à partir des nouveaux programmes. Les licenciés bénéficieront d’une réduction de 30 % sur les abonnements. Dans un premier temps, la formation portera sur le théorique commun, à partir de septembre, elle s’étendra au programme de connaissance spécifique par classe d'ULM. Le partenariat prévoie des développements ultérieurs (BIA, réactualisation, etc.).