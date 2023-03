Lancement de la construction des nouveaux bâtiments du Commandement de l’espace (CDE) à Toulouse

Article publié le 12 mars 2023 par David Dagouret

Les études de conception et les travaux débuteront prochainement pour une mise en service opérationnelle prévue en septembre 2025.

Ce chantier d’ampleur de 80 millions d’euros, réalisé sous la maîtrise d’ouvrage du SID, accueillera 500 personnes dans un bâtiment de 11 000 m² de superficie. Un second bâtiment, de 2 000 m² sera construit à proximité immédiate de celui du CDE et sera destiné au Centre d’excellence de l’OTAN (COE) pour le domaine spatial, avec un effectif d’une cinquantaine de permanents français et étrangers. La parcelle fera l’objet d’un aménagement et d’une sécurisation avec création d’un poste d’accueil et de filtrage.

Outre la prise en compte des exigences fortes de résilience et de continuité de service, ce projet est marqué par une attention particulière aux enjeux de développement durable, dans une approche performancielle :

la sobriété énergétique et environnementale, avec le recours à une architecture bio-climatique, des matériaux bio-sourcés et des énergies renouvelables (panneaux photovoltaïques) ;

la moindre artificialisation du site (moins de béton) et la valorisation de la mobilité douce (pistes cyclables sur l’emprise…);

la conception des espaces tertiaires respecte (15m2 par résident) les ratios d’optimisation immobilière interministériels.

L’objectif d’une telle installation sur le site du Centre spatial toulousain (CST) du CNES, est de permettre aux unités du CDE, rassemblées sur une emprise unique, de mener les opérations spatiales militaires à travers quatre fonctions principales : le soutien aux capacités spatiales, l’appui spatial aux opérations interarmées, la connaissance de la situation spatiale et l’action dans l’espace.

Ces futurs locaux marquent une nouvelle étape dans le déploiement et la montée en puissance du CDE en lien étroit avec le CNES. Au niveau local, le nouveau bâtiment du CDE incarnera le symbole du spatial militaire français, inscrivant Toulouse et sa région comme centre spatial de défense dynamique, où le CST joue un rôle majeur et où les équipes mixtes sont déjà une réalité et une réussite.