Article publié le 16 mars 2023 par David Dagouret

Le 13 mars 2023, l’armée de l’Air et de l’Espace et La Poste ont dévoilé quatre timbres en édition collector, célébrant les 70 ans de la Patrouille acrobatique de France.

Lancement de quatre timbres collector pour les 70 ans de la Patrouille de France © Armée de l'air et de l'espace

Surnommée "la Grande Dame", la Patrouille de France évolue depuis 1953 lors de démonstrations aux quatre coins de l’hexagone et à l’étranger, avec grâce et élégance. Ces démonstrations lui valent d’être reconnue comme étant l’une des plus anciennes et des plus prestigieuses formations acrobatiques au monde.



Elle est formée par huit pilotes de chasse chevronnés (auxquels s’ajoute un pilote remplaçant), forts d’une expérience d’au moins 1 500 heures de vol chacun et appelés à retourner dans les forces après quelques années passées.



La Patrouille de France incarne le savoir-faire de l’armée de l’Air et de l’Espace et, plus largement, celui du ministère des Armées.



Au cœur de la base aérienne 701 de Salon-de-Provence, quatre mots inscrits sur les murs du bâtiment de la Patrouille de France, rappellent les valeurs cardinales des femmes et des hommes de la Patrouille de France : "Servir ; Se dépasser ; Inspirer ; Ensemble".



Ce collector, tiré à 10 000 exemplaires, sera disponible à la vente :

en avant-première du 23 au 27 mars 2023, à la 7e Biennale Philatélique de Paris (Espace Champerret);

à partir du 27 mars 2023, sur les sites de la boutique officielle de la Patrouille de France et de La Poste : https://boutiquedelapatrouilledefrance.fr/ & https://www.laposte.fr/pp/collector-4-timbres-70-ans-de-la-patrouille-de-france-lettre-verte/p/2123905

Par ailleurs, un Meeting National de l’Air est organisé par la Fondation des œuvres sociales de l’air (FOSA) sur la base aérienne 701 de Salon-de-Provence les 20 et 21 mai 2023, pour célébrer les 70 ans de la Patrouille de France. Billetterie ouverte sur le site de la FOSA : https://www.fosa.fr/meetingdelair/