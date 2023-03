Les vols JetBlue Paris-New-York en vente

Article publié le 9 mars 2023 par David Dagouret

La compagnie aérienne JetBlue desservira New York à partir de cet été.

JetBlue annonce son arrivée très attendue en Europe avec une liaison directe entre les aéroports New-York-JFK et Paris-Charles-de-Gaulle (CDG), avec un premier vol le 29 juin 2023, dont les réservations sont ouvertes depuis le 07 mars 2023. Il s'agit du deuxième lancement de la compagnie aérienne JetBlue sur le marché transatlantique, après le lancement du service vers Londres en août 2021.

La liaison entre New-York (JFK) et Paris (CDG) sera effectué quotidiennement à partir du 29 juin 2023.

Le vol 1407 partira de New York à 17:09 et atterra à Paris à 06:55 (+1)

Le vol 1408 décollera de Paris à 08:55 et arrivera à New York à 11:51

Les vols seront assurés quotidiennement par l'Airbus A321 Long Range (LR) de JetBlue, doté de 24 suites Mint redessinées, de 114 sièges Core.

Les billets de cette nouvelle liaison avec Paris sont en vente sur le site de jetBlue.

Robin Hayes, Directeur général de JetBlue a déclaré : "Le succès de notre service à Londres est la preuve que les clients peuvent réserver des tarifs compétitifs sans compromis sur la qualité du service. Nous sommes très enthousiastes à l'idée de continuer à disrupter le marché transatlantique pour offrir aux voyageurs d'affaires et de loisirs, en provenance et à destination de Paris, l’expérience de nos classes Mint et Core tant appréciées sur un marché qui a trop longtemps souffert des tarifs élevés des transporteurs traditionnels."

