Lufthansa Aviation Training devient le premier client de l'eDA40

Article publié le 12 mars 2023

La première phase d'essai de l'eDA40 devrait avoir lieu fin 2023/début 2024.

Diamond Aircraft Austria et Lufthansa Aviation Training (LAT) ont signé une lettre d'intention afin d'explorer et de développer conjointement les possibilités d'une formation au pilotage plus durable. La coopération comprend des essais de l'eDA40 tout électrique dans un environnement de formation réel, une intention d'achat d'eDA40 pour compléter la flotte actuelle de DA40 NG ainsi que des analyses pour l'utilisation de carburants aéronautiques durables (SAF).

Diamond Aircraft et LAT se sont toutes deux engagées à atteindre les objectifs du Green Deal européen et du programme d'aviation durable de l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA). Avec cette collaboration, les deux sociétés ont décidé de façonner ensemble un avenir durable pour l'aviation.

La première phase d'essai de l'eDA40 sur la base LAT de Granges, en Suisse, devrait avoir lieu fin 2023/début 2024, après l'obtention de l'autorisation technique.

Liqun (Frank) Zhang, PDG de Diamond Aircraft Austria a déclaré : "Nous sommes ravis et honorés d'annoncer la célèbre Lufthansa Aviation Training comme notre client de lancement pour notre eDA40 entièrement électrique et comme un partenaire solide pour une collaboration importante et porteuse de tendances pour un avenir meilleur. La création d'une option écologique et rentable pour le marché de la formation a toujours été au cœur des préoccupations de Diamond Aircraft. L'eDA40, avec sa cellule éprouvée, sa capacité de recharge rapide et son faible coût d'exploitation, sera un excellent appareil pour l'approche neutre en carbone de la LAT. Avec cet accord, nous espérons faire un grand pas vers un avenir aéronautique plus vert et développer l'avion d'entraînement électrique le plus avancé au monde."

Matthias Spohr, PDG de Lufthansa Aviation Training a déclaré : "Nous avons bénéficié d'un long partenariat de confiance avec Diamond Aircraft. Les modèles DA40 et DA42 de Diamond Aircraft, économes en carburant, sont déjà utilisés avec succès dans nos écoles de pilotage de Rostock (Allemagne) et de Granges (Suisse). Je suis très heureux qu'avec la signature de la lettre d'intention pour l'eDA40 entièrement électrique, nous ouvrions ensemble un chapitre novateur sur le thème de la durabilité. Ce sujet revêt une importance particulière pour notre Académie européenne de vol, qui est connue pour ses normes de qualité élevées et mondialement reconnues en matière de sélection et de formation. L'essai de l'eDA40 entièrement électrique est une étape importante vers une formation future des pilotes encore plus respectueuse de l'environnement".





