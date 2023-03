Norse Atlantic Airways ajoute de nouvelles destinations américaines au départ de Londres cet été

Article publié le 3 mars 2023 par David Dagouret

Norse Atlantic Airways poursuit son développement en ajoutant Los Angeles, San Francisco, Washington D.C. et Boston.

En complément de la dernière annonce sur le lancement de vols depuis Londres vers Orlando et Fort Lauderdale, Norse Atlantic Airways poursuit son développement en ajoutant Los Angeles, San Francisco, Washington D.C. et Boston à son réseau au départ de l’aéroport de Londres-Gatwick en Angleterre.

La compagnie low-cost long-courrier devient ainsi la première compagnie aérienne en termes d’offres au départ de Gatwick vers les États-Unis avec 7 destinations américaines.

La desserte Londres-Washington D.C. sera lancée le 1er juin prochain avec jusqu'à 6 vols par semaine.

La liaison Londres-Los Angeles sera également lancée le 30 juin prochain en vols quotidiens.

La desserte de Londres vers San Francisco sera inaugurée le 1er juillet 2023 avec 3 fréquences par semaine.

La ligne Londres-Boston ouvrira le 2 septembre avec 5 vols hebdomadaires.

Norse Atlantic assure actuellement une desserte directe quotidienne entre Londres et New York et a récemment annoncé le lancement de vols vers Orlando et Fort Lauderdale en mai prochain.

Bjorn Tore Larsen, PDG de Norse Atlantic Airways, a déclaré : "C'est un jour important pour l'industrie aéronautique britannique et pour les voyageurs car nous célébrons l’ouverture cet été de nouvelles destinations vers les États-Unis depuis Londres-Gatwick. L'ajout de vols directs vers Los Angeles, San Francisco, Washington D.C. et Boston viennent compléter nos opérations déjà populaires vers les Etats-Unis (New York, Orlando et Fort Lauderdale/Miami) et offriront un plus grand choix et une meilleure valeur ajoutée à nos clients. L'équipe Norse est toujours en quête de nouveautés. Nous sommes impatients de mettre nos nouvelles liaisons à la disposition d'encore plus de passagers cet été, étape importante de notre développement pour devenir la première compagnie aérienne long-courrier à bas prix du secteur.

Nous avons fait un investissement important dans notre compagnie aérienne britannique, basée à l'aéroport de Gatwick, et nous employons maintenant plus de 370 collègues sur notre base de Londres. Je suis très heureux que nous tenions notre promesse de créer une concurrence sur le marché transatlantique qui profitera aux voyageurs, stimulera les voyages d'affaires et conduira à la création d'emplois des deux côtés de l'Atlantique."

Stewart Wingate, Directeur Général de l'aéroport de Gatwick, a déclaré : "Nous sommes ravis d'accueillir quatre nouvelles lignes de Norse Atlantic cet été, offrant ainsi aux passagers un fantastique choix de sept destinations américaines à un excellent rapport qualité-prix, que ce soit pour des vacances ou des voyages d'affaires. Ces nouvelles opérations signifient que Gatwick et Norse proposeront une offre de plus en plus compétitive, ce qui est une excellente nouvelle pour les passagers de Londres et du Sud-Est, ainsi que pour les entreprises de la région."





Sur le même sujet