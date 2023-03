PLAY accueille son millionième passager

Article publié le 1 mars 2023 par David Dagouret

Le passager s'est vu offrir des billets gratuits à vie sur la compagnie islandaise.

C’est une belle surprise qui attendait le passager Ikechi Chima Apakama, un Britannique de 29 ans, qui s’est vu offrir une vie entière de billets gratuits par la compagnie aérienne PLAY pour célébrer son millionième passager.

Tout a commencé le 17 février, juste après le décollage du vol Liverpool-Reykjavik durant lequel l’équipage de PLAY a fait une annonce particulière. Parmi les passagers à bord, l’un d’entre eux a eu l’heureux hasard d’acheter le millionième billet vendu par la compagnie PLAY et sera récompensé par une vie entière de billets gratuits.

L'heureux gagnant, Ikechi Chima Apakama, ne pouvait pas imaginer plus bel accueil à son arrivée à l’aéroport international de Keflavik en Islande. Il a reçu l'ultime "Golden Ticket" à son arrivée, ce qui lui donne droit à des vols PLAY gratuits à vie. Une fête surprise avec des banderoles à son nom l’attendait à sa descente de l’avion, le tout accompagné d’un cocktail de bienvenue et des gift bags pour lui et tous les autres passagers du vol.

Birgir Jónsson, PDG de PLAY a déclaré : "Je tiens à remercier chacun des passagers qui ont choisi de voyager avec PLAY, ainsi que toute l'équipe de PLAY qui fournit un service irréprochable au quotidien. Atteindre un million de passagers est une étape importante pour une nouvelle compagnie aérienne, qui, il y a seulement 18 mois, était confrontée à une pandémie mondiale et à des restrictions de voyage sans précédent. C’est incontestablement une journée particulière pour M. Apakama, mais c'est aussi un grand moment pour PLAY."