Professional Aviation commande des avions Tecnam supplémentaires

Article publié le 12 mars 2023 par David Dagouret

L'école de pilotage italienne a commandé 6 P-2008JC et 3 P2006T.

Tecnam et Professional Aviation ont annoncé, à l'occasion de Pilot Expo Berlin, l'achat de 9 Tecnam supplémentaires, 6 P-2008JC et 3 P2006T bimoteurs, pour son programme d'expansion de la flotte. Les avions seront utilisés pour les cours PPL - Private Pilot License - jusqu'au MCC/JOC - Multi Crew Cooperation Course/Jet Orientation Course, modules pour les cours ATPL.

Professional Aviation est un organisme international de formation au pilotage agréé par l'EASA (IT.ATO.034), basé à Bologne, Ozzano dell'Emilia. Actuellement, Professional Aviation exploite 14 avions Tecnam.

Professional Aviation connaît une croissance constante depuis 2017. Pour répondre à la demande croissante de pilotes de la part des grandes compagnies aériennes, l'académie augmente sa capacité annuelle d'étudiants de 50 % d'ici 2025.

Vito Preti, directeur général et responsable de Professional Aviation a déclaré : "En continuant à développer notre programme international de cadets, nous comptons sur les solutions de flotte d'avions Tecnam, comme l'un des principaux partenaires de notre stratégie. En outre, nous demandons à TECNAM de nous fournir en option plus d'avions au cours de la même période afin de couvrir les besoins supplémentaires que nous pourrions avoir. Nous sommes désormais prêts à soutenir les nombreux programmes de cadets de bout en bout que les compagnies aériennes demandent à l'industrie de la formation."

Giovanni Pascale, directeur général de Tecnam, a déclaré : "Tecnam s'engage à soutenir et à renforcer la croissance des écoles de pilotage modernes telles que Professional Aviation. Les compagnies aériennes ont un besoin urgent de pilotes formés sur des avions modernes avec un cockpit à écran de verre et les procédures instrumentales les plus récentes."





