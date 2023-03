Remise de décorations à des membres d’équipages de drones Reaper

Article publié le 24 mars 2023 par David Dagouret

Pour la première fois depuis la mise en service d’une capacité d’armement sur Reaper, des aviateurs se sont vus décerner la croix de la Valeur militaire pour leur engagement en opération au Sahel.

Le général d’armée aérienne Stéphane Mille, Chef d’état-major de l’armée de l’Air et de l’Espace (CEMAAE) et le général de brigade aérienne Vincent Coste, Commandant la brigade aérienne de l’aviation de chasse (GBAAC), se sont rendus sur la base aérienne 709 de Cognac-Châteaubernard afin de décerner la Croix de la Valeur militaire (CVM) avec étoile de bronze à des membres d’équipages de drone Reaper de la 33e Escadre de surveillance, de reconnaissance et d’attaque (ESRA).

La cérémonie s’est déroulée en présence de l’ensemble des unités de la base aérienne et a mis à l’honneur des aviateurs qui se sont particulièrement distingués lors de missions de guerre en opérations extérieures, les récompensant pour leurs actions exemplaires au Sahel.

Le CEMAAE a remis la croix de la Valeur militaire avec étoile de bronze au capitaine Franck, engagé comme pilote de Reaper, ainsi qu’au capitaine Cyril en ses qualités de commandant d’escadrille et de coordinateur tactique. La troisième CVM avec étoile de bronze a été remise par le GBAAC à la capitaine Lysiane, également coordinateur tactique.

La 33e ESRA compte plus de 300 aviateurs, mécaniciens et équipages. En service depuis 2013 au sein de l’armée de l’Air et de l’Espace, les MQ-9 Reaper ont été déployés dès 2014 en opération dans la bande sahélo-saharienne. Armés depuis 2019, ils assurent des missions de surveillance, reconnaissance, renseignement en temps réel, appui aérien, frappe de précision, protection de site ou encore, coordination des moyens aériens. Les drones sont indispensables à la réalisation des missions aériennes.

La montée en puissance du système Reaper (évolutions logicielles, nouveaux armements, pod ROEM) se poursuit en parallèle du projet Eurodrone de conception européenne qui lui succédera à partir de 2028. Le projet de Loi de programmation militaire (LPM) 2024-2030 porte l’ambition d’intégrer un doublement de l’investissement sur les drones MALE.