Sabena technics va assurer la maintenance de la flotte de CMA CGM AIR CARGO

Article publié le 12 mars 2023 par David Dagouret

Sabena technics se voit confier le support de la flotte d’Airbus A330 de CMA CGM AIR CARGO, qui seront opérés depuis Roissy-CDG.

Sabena technics a été sélectionné par CMA CGM AIR CARGO pour déléguer la maintenance de ses quatre Airbus A330 Cargo.

Dans le cadre de ce nouveau contrat pluriannuel, les équipes de Sabena technics basées à Roissy-CDG assurent le support en ligne de la flotte ainsi que les services logistiques associés afin d’accompagner la croissance des opérations de CMA CGM AIR CARGO. Sabena technics opère déjà, depuis juin 2022, le support de la flotte de Boeing 777 Freighters de CMA CGM AIR CARGO.

Les visites de maintenance (Check A) et la gestion de navigabilité (CAMO) seront également réalisées pour le compte de CMA CGM AIR CARGO avec le concours des sites de Bordeaux, Nîmes et Perpignan, tous en capacité de prendre en compte l’Airbus A330.

Philippe Rochet, Président Exécutif du Groupe Sabena technics a déclaré : "Nous sommes ravis de la confiance que nous témoigne CMA CGM. Ils peuvent compter sur nos équipes pour les accompagner et leur offrir le meilleur niveau de prestation. Nous avons une expertise reconnue sur l’Airbus A330 avec plus de 400 événements de maintenance majeur réalisés sur 3 de nos sites en France. Notre flexibilité pour s’adapter à des programmes de vols évolutifs est aussi essentielle ; elle est démontrée et reconnue. Ce contrat souligne également notre capacité à accompagner nos clients sur toutes les bases d’exploitation en l’occurrence dans ce cas à Roissy-CDG. Nous maitrisons la chaine complète de maintenance sur ce type d’appareil."

