Vietnam Airlines et Air France reprennent leur accord de partage de codes

Cette collaboration avait été lancée en 2017 et suspendus en 2020 en raison de la pandémie du Covid-19.

Vietnam Airlines annonce la reprise des vols en partage de codes avec Air France sur les lignes qui relient le Vietnam et la France à partir du 26 mars prochain.



En 2017, une collaboration avait été lancée entre les deux compagnies aériennes nationales, mais les vols avaient été suspendus en 2020 en raison de l’impact de la pandémie de Covid-19. La reprise de cette collaboration permettra de renforcer les liens entre les hubs respectifs des deux compagnies aériennes : Hanoï-HAN, Hô Chi Minh-Ville-SGN et Paris-CDG.



Conformément à cet accord, Air France opérera en partage de codes sur la route Hanoï - Paris sur les vols de Vietnam Airlines, à raison de 6 rotations par semaine de Hanoi à Paris les lundis, mercredis, jeudis, vendredis, samedis, dimanches sur VN019/AF5097 et VN018/AF5096 de Paris à Hanoï, en Airbus A350.



Vietnam Airlines opérera en partage de codes sur la route Ho Chi Minh-Ville - Paris sur les vols d'Air France AF258/VN2106 de Paris à Ho Chi Minh-Ville et AF253/VN2107 de Ho Chi Minh-Ville à Paris les mardis, jeudis et samedis.



Monsieur NGUYỄN Tiến Hoàng, Directeur Général Europe de Vietnam Airlines a déclaré : "La reprise de cet accord de partage de codes nous permettra d'offrir à nos clients toujours plus d'options de vol, de services et d'avantages. En s'associant pour améliorer cojointement la connexion entre les marchés français, européen et vietnamien, et en optimisant leurs produits et services, Air France et Vietnam Airlines visent à renforcer leur position sur le marché de manière durable, ce qui contribuera également à renforcer la reprise de l'industrie de l'aviation après Covid-19."





