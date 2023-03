Vueling s'associe à WheelTug

Article publié le 1 mars 2023 par David Dagouret

Ce système permet aux avions de se déplacer au sol grâce à la propulsion d'un moteur électrique.

Vueling, compagnie du groupe IAG, a signé une alliance avec WheelTug, la société en charge du développement du système de propulsion électrique des avions, pour installer ce dispositif sur ses avions.

Ce système permet aux avions de se déplacer au sol grâce à la propulsion d'un moteur électrique, sans qu'il soit nécessaire de démarrer les moteurs à réaction comme c'est le cas actuellement lors des manœuvres de circulation, lorsque l'avion se déplace de la porte d'embarquement à la piste avant le décollage et retourne au terminal après l'atterrissage. De cette manière, il est possible de réduire la consommation de carburant et d'atténuer considérablement le bruit.

Sur le plan technique, le système WheelTug consiste en un moteur électrique adapté à la roue avant et alimenté par le groupe auxiliaire de puissance. Ce dispositif, qui réduit la dépendance à l'égard des tracteurs pushback traditionnels, facilitera la reprise des opérations après des perturbations dues à des facteurs externes tels que des conditions météorologiques défavorables, et accélérera le repositionnement des avions sur les bases, améliorant ainsi la prévisibilité des opérations au sol.

Vueling et WheelTug travailleront ensemble pour introduire ce dispositif, qui contribuera à atteindre les objectifs de la compagnie aérienne en matière de durabilité, en se concentrant sur des solutions innovantes qui auront un impact direct sur les défis de la compagnie en la matière.

Oliver Iffert, Directeur des opérations de Vuelin a déclaré : "L'engagement de Vueling en matière de développement durable est indéniable et, en tant que membre du groupe IAG, nous nous sommes engagés à atteindre zéro émission nette de CO2 d'ici 2050. Les partenariats comme celui que nous annonçons aujourd'hui avec WheelTug s'inscrivent parfaitement dans notre volonté d'optimiser l'efficacité de nos opérations, et nous permettent de progresser davantage vers nos objectifs à court et à long terme."