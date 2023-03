Zelf Vliegen choisit le P-Mentor

Article publié le 1 mars 2023 par David Dagouret

L'école de pilotage des Pays-Bas a choisi l'appareil de Tecnam pour renouveler sa flotte.

Tecnam a annoncé que Zelf Vliegen a choisi le P-Mentor de Tecnam pour son programme de renouvellement de flotte. L'appareil sera utilisé pour les cours de PPL - Private Pilot License - et de MPL - Multi Pilot License -.

Basé à l'aéroport de Lelystad, Zelf Vliegen est l'une école de formation GA les plus expérimentés des Pays-Bas. Elle forme les pilotes de la compagnie Transavia.

Angelique Buitenhuis, PDG/CFO de Zelf Vliegen a déclaré : "Avec cette nouvelle flotte moderne, Zelf Vliegen voit que les développements positifs de l'année passée se poursuivront en 2023. Une multitude de vols d'entraînement sont déjà au programme du premier trimestre et, en ce qui concerne le programme de pilotes de ligne de Transavia, il y aura même deux classes qui commenceront la phase de vol de leur formation en 2023."

Walter Da Costa, directeur commercial de Tecnam, a déclaré : "L'aviation commerciale a une énorme demande de pilotes. Tecnam offre des solutions pour former les pilotes de la manière la plus efficace et la plus sûre. Notre P-Mentor est une solution unique sur le marché, assurant fiabilité, contrôle des coûts, formation intelligente."





