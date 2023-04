Corsair, transporteur officiel de la 16ème édition de la Transat Paprec

Article publié le 12 avril 2023 par David Dagouret

Pour cette 16ème édition, la compagnie aérienne sera présente dans les villages de Concarneau et de Saint-Barthélemy.

Corsair est le transporteur officiel de La Transat Paprec, anciennement La Transat en Double - Concarneau - Saint-Barthélemy (ex Transat AG2R LA MONDIALE). Créée en 1992, cette course, qui a lieu tous les deux ans, accueille pour la première fois cette année 100% d’équipages mixtes qui s’affronteront sur l’Atlantique à bord de bateaux strictement identiques, les Figaro Bénéteau 3.



Cette course fait partie du championnat de France Élite de course au large.



La 16e édition s’élancera le 30 avril de Concarneau et arrivera à Saint-Barthélemy vers la mi-mai.

