DHL commande des Boeing 777 supplémentaires

Article publié le 26 avril 2023 par David Dagouret

La première livraison est attendue en 2024, en remplacement des anciens avions cargo B747.

DHL Express a passé commande auprès de Jetran de neuf Boeing B777-200LR convertis en avions cargo par Mammoth Freighters. Le premier d’entre eux sera livré en 2024, et les appareils restants le seront progressivement jusqu’à début 2027.



Ce contrat s’inscrit dans les priorités globales que s’est fixées DHL Express dans sa démarche en matière de développement durable, en remplaçant, notamment, les avions les plus anciens de sa flotte. La commande d’avions cargo convertis, qui ont une durée de vie plus courte, permet d’assurer une transition efficace entre les technologies actuelles et les nouvelles cellules, telle que la nouvelle génération de gros porteurs B777-8F et A350F.



Le cargo B777-200LR converti par Mammoth promet des caractéristiques et des avantages similaires à ceux du cargo de série et convient parfaitement à DHL. D’une capacité d’emport de 102 tonnes et d’un rayon d’action de 9 200 kilomètres.



Entre 2018 et 2022, DHL a fait l’acquisition de 28 nouveaux avions cargo B777-200F auprès de Boeing, dont 18 sont actuellement en service. Les autres appareils seront livrés entre 2023 et 2025.

Sur le même sujet