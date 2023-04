easyJet fête les 20 ans de sa base à Paris-Orly

Article publié le 25 avril 2023 par David Dagouret

La compagnie orange investit le terminal 1B de l'aéroport parisien.

easyJet, s’est lancée sur le marché parisien pour la première fois en 2002 avant d’ouvrir une base à Paris-Orly l’année suivante, en 2003, puis à Paris-Charles de Gaulle en 2008. L’aéroport de Paris-Orly accueille la plus ancienne base d’easyJet en France qui fête cette année son 20eme anniversaire. Pour ses 20 ans à Paris, easyJet investit terminal 1B.



easyJet proposera près de 70 destinations cet été (46 depuis Paris-CDG et 21 depuis Paris-Orly) dont 4 nouveautés : Funchal, Portugal (exclusivité) depuis Paris CDG, et Manchester (exclusivité), Bristol ainsi que Porto depuis Paris Orly.



Bertrand Godinot, Directeur d’easyJet en France a déclaré : "Le 20eme anniversaire de notre base de Paris-Orly symbolise notre engagement de long terme en France et sur le marché parisien plus précisément. Nous sommes très fiers de nos équipes qui délivrent chaque jour un service rofessionnel nous permettant d’être dans le segment des moyens porteurs la compagnie la plus ponctuelle basée à Paris-Orly en 2022 et à ce jour en 2023. L’arrivée de la compagnie au Terminal 1B pour le 20eme anniversaire de notre base est une occasion d’accueillir nos clients dans un espace fonctionnel avec une attention particulière au parcours passager grâce au travail effectué en partenariat avec les équipes du Groupe ADP."



Justine Coutard, Directrice de l'aéroport Paris-Orly – Groupe ADP a déclaré : "En fêtant le 20e anniversaire d’EasyJet à Paris-Orly, nous célébrons un partenariat de longue date qui se concrétise aujourd’hui dans les nouveaux aménagements du hall 1B, offrant une expérience aussi hospitalière qu’efficace à nos passagers, et dans nos engagements conjoints en faveur de l’accélération de la décarbonation."





