Epic Flight Academy commande des Cessna Skyhawk 172

Article publié le 6 avril 2023 par David Dagouret

Le centre de pilotage exploite exclusivement une flotte de Cessna Skyhawk

Textron Aviation a annoncé un accord avec Epic Flight Academy, un client de longue date, pour la commande de 15 nouveaux avions Cessna Skyhawk 172. En tant que centre de pilotage Cessna, Epic Flight Academy forme des pilotes depuis 1999 et des milliers d'étudiants de plus de 80 pays ont obtenu leur diplôme à l'école de pilotage. Le Cessna Skyhawk est l'avion monomoteur exclusif d'Epic, avec une flotte totale de 43 avions commandés depuis 2016. Les nouveaux appareils viendront compléter et développer la flotte actuelle d'Epic Flight Academy basée à l'aéroport municipal de New Smyrna Beach en Floride.

Chris Crow, vice-président des ventes de pistons de Textron Aviation a déclaré : "Le Cessna Skyhawk est l'un des meilleurs avions d'entraînement au monde depuis plus de six décennies. Nous sommes ravis de voir ces avions continuer à inspirer la prochaine génération de pilotes professionnels grâce à cet accord avec Epic Flight Academy."

Danny Perna, fondateur et PDG de l'Epic Flight Academy a déclaré : "Chez Epic, notre devise a toujours été "la sécurité avant tout". C'est pourquoi nous formons nos pilotes sur le Cessna Skyhawk. Cet avion fait ses preuves à chaque vol et prépare nos élèves à une carrière réussie. Nous sommes impatients d'en prendre livraison et d'agrandir notre flotte."